Non avevo contato la ribattuta

Claudio Marchisio segue sempre la Juventus, la sua squadra del cuore. L'ex centrocampista bianconero ha postato su Twitter un video di lui e dei suoi figli in poltrona intenti a guardare la partita della squadra di Sarri contro il Brescia. In occasione del gol vittoria di Pjanic Marchisio tira fuori il suo smartphone e dice:Com'è andata la storia, ormai, lo sanno tutti. Barriera e gol in respinta di Pjanic. E infatti anche Marchisio ride: "Non avevo considerato la ribattuta".