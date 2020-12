Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi.

Perché no, non è solo un gioco.

Ciao #Pablito eroe per sempre pic.twitter.com/SYviiKJNg3 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) December 10, 2020

Tutto il mondo del calcio è impegnato a salutare e ricordare l'eroe del mondiale '82 e l'uomo Paolo. A questi, si è aggiunto anche Claudioche sui propri profili social ha scritto: "Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao Pablito eroe per sempre".