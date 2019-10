Claudio Marchisio racconta la sua carriera in un bel documentario su Sky Sport: "All'inizio non è stato semplice. Siamo arrivati a Vinovo in anni non facili per tutti per la società ed i calciatori. Dovevamo riformare un gruppo vincente e una società forte. Una Juve forte in generale in campo e fuori. I due anni dei settimi posti sono stati senza dubbio i più difficili. In periodo dove per mesi pareggiavi o perdevi con squadre che lottavano per la salvezza. Non avevi un equilibrio generale. Ricordo che un pomeriggio Pavel Nedved tornò negli spogliatoi dopo l'ennesimo pareggio e prese a calci tutti gli armadietti dello spogliatoio, quello fu il suo ultimo anno. Questo ti fa capire chi era abituato a vincere, ad essere forte con ogni avversario e quando non ci riuscivi ti mangiava l'anima. Quelle immagini ti rimangono dentro perché anche vedere un campione in difficoltà ti aiuta a ritrovare la strada e lo spirito per tornare a vincere".