Anche Claudioè pronto per il ritorno del calcio in Italia dopo l'emergenza coronavirus. L'ex centrocampista della Juventus ha voluto esprimere tutta la sua voglia di pallone tramite i social, con un post come sempre molto perspicace: "​Comunque è sempre meglio avere 60 milioni di allenatori piuttosto che 60 milioni di virologi! Mi sei mancata Juventus" scrive il Principino su Twitter, postando una foto di lui e il figlio pronti per il fischio d'inizio.