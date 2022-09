L'ex centrocampista e bandiera della Juve, Claudio Marchisio, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso video pubblicato sui social dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di quelli che sono i giocatori Azzurri dal quale la Nazionale deve ripartire.'Sicuramente Miretti. Poi dico Frattesi, a me piace tanto e mi ci rivedo molto in lui, soprattutto nell'interpretare il ruolo da mezz'ala. Infine dico Scamacca, spero che possa avere l'opportunità sia in Premier che con la Nazionale, di diventare un punto fermo per la maglia azzurra'.