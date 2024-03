L'ex centrocampista della Juve, Claudio Marchisio, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha affrontato diversi temi. Tra gli argomenti toccati si è soffermato anche su quello che riguarda il suo presente."​Ho scelto questa strada perché andando in giro a vedere partite mi è venuta voglia di seguire la crescita di un giocatore a 360 gradi. Qui posso decidere e consigliare in base alla mia esperienza. Più che un procuratore mi definisco un affiancatore, soprattutto per i giovani e le loro famiglie".