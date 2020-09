Claudio Marchisio inaugura la sua avventura con Rai Sport al seguito della Nazionale. "Posso rivivere la Nazionale, ricominciare con loro è bello - le sue parole -. Banco di prova per tutti? Lo si è visto nelle partite di ieri, lo si vedrà stasera. Sarà importante partire con un ottimo risultato. Come ha detto il mister ieri vedremo la prestazione di tutti quanti, ieri abbiamo notato un ritmo non così alto e vedremo come sarà la nazionale. Se mi piace il centrocampo? Verratti e Jorginho sono due giocatori importanti per la nazionale, ma abbiamo grandi talenti che devono crescere. Giusto che lo facciano già stasera".