Claudio Marchisio oggi su Instagram ha fatto il suo in bocca al lupo a Daniele Rugani per la nuova avventura al Rennes, ma la sua serata social non era certo finita lì. L'ex numero 8 bianconero ha commentato sarcasticamente su Twitter la questione relativa a Juventus-Napoli, criticando evidentemente la gestione generale dell'evento, innescato dall'isolamento imposto al Napoli dall'Asl del capoluogo campano. Questo il tweet di Marchisio: "E voi con chi non vedrete la partita?" per poi concludere con un amaro "Bravi tutti". Sicuramente questo caso Juve-Napoli fa e farà molto discutere.