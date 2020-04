Claudio Marchisio, ex centrocampista e soprattutto bandiera della Juventus, ha parlato in diretta Instagram soffermandosi sul tema quarantena: “La mia quarantena sta procedendo bene. A volte si litiga, a volte si gioca, ma la cosa importante è che stiamo bene. Abbiamo messo delle regole ai bambini, perché non possono stare tutto il giorno a giocare a pallone o guardare la tv. La mattina fanno lezioni con la scuola’.



SULLO STOP – “Molti atleti si allenano da casa, coinvolgendo anche i loro figli. Tutto risiede nella passione che uno ha. I tifosi, che sono una parte importante dello sport, stanno riscoprendo in questo periodo di emergenza la passione per lo sport insieme ai figli, giocando nelle proprie mura di casa. Anche io lo facevo da piccolo, ho distrutto quasi e vasi, fino a quando mio padre decise di rivestire la palla con la spugna. Purtroppo bisogna aspettare e andare avanti”.​



SUL CALCIO A 5 – Marchisio si è soffermato sul progetto L84, squadra di futsal in provincia di Torino che ha l’obiettivo di trasferirsi nel capoluogo piemontese e diventare professionista: “Penso che questo sia un periodo importante anche in ottica futura e questo vale anche per il progetto L84. Penso che Torino abbia bisogno di una realtà come L84. Il nostro obiettivo è vincere la Champions, dato che non ce l’ho fatta con la Juve. Voglio sottolineare come giocatori come Neymar e Douglas Costa vengano proprio dal futsal, è uno sport in cui c’è una tecnica assurda, di più rispetto al calcio. Quello che mi piacerebbe è far appassionare i torinesi non solo alla Juve e al Torino, ma anche al calcio a cinque”.



DREAM TEAM – “Nella ma squadra di calcio a 5 ideale scelgo Douglas Costa, Pjanic, Dybala. Tutti della Juve! Poi, in porta scelgo Ter Stegen, il modo che ha di parare è affine al calcio a 5. Per l’ultimo datemi un suggerimento”. Nel corso della diretta i fan fanno il suo nome: “Va bene, va bene! Comunque va detto che c’è tantissimo giro palla, uno contro uno, e il movimento che facevo io, partire da dietro per inserirsi è molto difficile fare lì. Ma sarebbe bello approcciarsi”.