Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha parlato in occasione dello shooting fotografico per il calzificio Red. Tra le domande, anche una su Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco dei bianconeri al centro di una querelle di mercato con il Barcellona, ancora lontana dall'esaurirsi. Ecco cosa pensa della trattativa Marchisio: ​“Sto leggendo dello scambio (con Arthur del Barcellona, ndr), ma la cosa importate per Mire è quella di pensare alle partite con la Juve, poi quando ci sarà la finestra del mercato ci sarà il tempo di prendere le decisioni”.