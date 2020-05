Il Principino bianconero Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, in cui ha parlato della Juventus e del suo centrocampo con Pirlo, Vidal e Pogba: “Ho soltanto bellissimi ricordi di quello che abbiamo fatti in campo. Funzionava alla grande tutta la squadra, non solo il centrocampo. Grandi reparti di centrocampo ce ne sono stati nella storia, come quello del Milan con il mio ex compagno Pirlo, con Seedorf, Kakà e Gattuso”.



SU SARRI – “Credo che ogni squadra propone un gioco diverso quando cambia allenatore. L’unico giudizio che posso dare su Sarri è quello che è ancora in cosa per tutti gli obiettivi stagionali: è primo in Serie A e deve giocare la Champions League”.



SU ICARDI – “Lo vedrei bene, è un grandissimo giocatore che ha ancora margini di miglioramento. Troverebbe l’ambiente adatto, ma bisogna vedere come sarà il mercato dopo questa pausa. Tutti dirigenti affronteranno un’estase intensa”.