Questi i due commenti social a stretto giro di posta di Claudio Marchisio su Juventus-Porto, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

"​Partita assurda! Si mette male, la rimonti e poi... Bisogna chiuderla. Dopo la perdi per errori che non puoi permetterti, vedi la barriera nella punizione e rischiando anche prima nel calcio d'angolo dove Arthur anticipa e cade nel movimento del giocatore del Porto."

"Complimenti al Porto per la sua determinazione e 'resistenza' a reggere una partita in 10 per tanti minuti.

Federico Chiesa in stato di grazia ed è tutt'oggi l'arma in più di questa Juve.

L'andata ha influito molto, come del resto è successo nelle ultime annate in Champions."