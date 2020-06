2









L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è stato ospite in una diretta Instagram con Simona Ventura, e si è soffermato sulla lotta Scudetto. Ecco le parole riprese da FcInterNews.it: “Sarà interessante vedere le prime giornate, come scenderanno in campo tutte le squadre. Al momento ci sono un po’ di polemiche, pare che i giocatori non dovrebbero neanche chiedere di giocare la sera. Penso che polemiche di questo tipo siano fuori luogo, e che giocare la sera può solo migliorare la qualità del gioco”.



SULLA RIPRESA – “In Bundesliga nelle prime partite c’era un ritmo basso, hanno avuto poco tempo per allenarsi. Ora le prestazioni sono migliori. Da noi l’inizio è stato più graduale, anche se alcuni giocatori si sono infortunati”.