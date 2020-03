Claudio, attraverso il suo profilo Instagram, lancia un messaggio importante: "In questi giorni abbiamo imparato quanto sia importante lavarsi le mani frequentemente. Purtroppo, per molte persone, poterlo fare è ancora un privilegio. Oggi il World Water Day, ci ricorda che l’accesso all'acqua potabile dovrebbe essere un diritto per ogni persona. Siamo fatti d’acqua e dove l’acqua non arriva, semplicemente non possiamo essere".