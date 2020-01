Claudio Marchisio si rimette in campo. Non per giocare, ma come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, come consigliere. Infatti, l'ex bandiera della Juventus affiancherà l'L84, società di calcio a 5 piemontese che attualmente milita nella serie A2. Con la Mate, di proprietà proprio del principino, Marchisio riuscirà ad affiancare sia sa un punto di vista commerciale sia da un punto di vista organizzativo l'L84, al fine di farla diventare: "Un patrimonio e orgoglio della nostra città" come ha sostenuto lo stesso ex giocatore.