Non so come finirà la stagione dell'@Atalanta_BC, ma spero che questa società mantenga tutto quello che di bello ci sta regalando in questi anni. Una realtà che ci dovrebbe rendere orgogliosi. E #Bergamo mai come ora merita questo e molto di più — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 2, 2020

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio celebra l'Atalanta che ha battuto 2-0 il Napoli e si candida alla qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo: "NUna realtà che ci dovrebbe rendere orgogliosi. E Bergamo mai come ora merita questo e molto di più".