Le parole dialla Domenica Sportiva:GIOCO – “Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Tu perdi col Monza senza mai tirare, c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, si vede dalle dichiarazioni. Con una rosa importante, anche in 10 te la giochi, questa Juve non riesce a giocare, è preoccupante. In passato è capitato di fare settimi posti, non ho mai sentito dire è preoccupante, lo ha detto Bonucci. Poi ci sono Vlahovic, Di Maria…Vlahovic non è più cresciuto da quando è arrivato”.