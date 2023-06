Claudio Marchisio è finito nel mirino dei tifosi della Roma dopo alcune frasi su quanto accaduto dopo la finale di Europa League persa dai giallorossi. Il ko, arrivato ai rigori, è frutto di una gara fortemente condizionata dall'arbitraggio, lamentano il club capitolino e i suoi tifosi, con l'arbitro Taylor diventato bersaglio di proteste, insulti e polemiche. Ma non è finita qui. Sì, perché praticamente ovunque sui social e non solo si sono viste le immagini "dell'incontro" avvenuto casualmente in aeroporto tra il direttore di gara e i tifosi della Roma presenti a Budapest, proprio nel giorno successivo alla gara. Anthony Taylor è stato circondato dai presenti, insultato e stretto tra loro insieme a moglie e figlia terrorizzate, come si vede nel video.E allora, Claudio Marchisio (e non solo lui), come spesso accade, ha espresso la sua opinione in merito a quanto accaduto, così: "25 mila tifosi hanno colorato Budapest con i colori della Roma. Dal primo all'ultimo secondo hanno sostenuto con amore e passione la propria squadra, e hanno rappresentando quanto di più bello il nostro calcio ha da offrire all’Europa, rendendo onore alla Roma che ha fatto un percorso magnifico in Europa League.Questa roba non è calcio, non è tifo, non fa onore a nessuno ma è solo delinquenza di cui siamo tutti stanchi. Basta!".