L'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato della sua nuova avventura nel calcio a 5 come consigliere dell'L84, società di futsal che gioca in A2: "E' un mondo interessantissimo, da dove sono partiti giocatori come Douglas Costa e Neymar - ha detto Marchisio a Dazn - Nascono tanti talenti importanti da questo mondo. Abbiamo tanti talenti in Italia, questo nuovo progetto cercheremo di portarlo il più in alto possibile, perché ci sono molti ragazzi che lo stanno seguendo. E' uno sport diverso dal calcio ma è sempre uno sport bellissimo".