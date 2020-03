Claudio Marchisio torna a parlare a Linea Diletta, in onda su Dazn. Tra calcio giocato e vita da imprenditore, ecco le sue dichiarazioni: "Se mi manca il campo? Sì, per forza, manca. Manca l'odore dell'erba tagliata in primavera, il pubblico, i riflettori. Mi manca mettermi la maglietta nuova quando inizia una stagione. Mi manca lo spogliatoio".



CALCIO A 5 - "E' un mondo interessantissimo, da dove sono partiti giocatori come Douglas Costa e Neymar. Nascono tanti talenti importanti da questo mondo. Abbiamo tanti talenti in Italia, questo nuovo progetto cercheremo di portarlo il più in alto possibile, perché ci sono molti ragazzi che lo stanno seguendo. E' uno sport diverso dal calcio ma è sempre uno sport bellissimo".



RETROSCENA - "C'è stata una grande possibilità di andare a Chicago l'anno prima che lasciassi la Juve ma ci stavamo avvicinando alla finale di Champions, ed anche se stavo maturando la scelta di andare via in quel momento non me la sono sentita. Giappone? Mi affascina, ma non per giocare".