Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha concesso un'intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Nell'estratto l'ex 8 bianconero parla della Mate, l'agenzia pensata per curare i diritti d'immagine degli atleti: "Uno sportivo di alto livello oggi rappresenta un brand. Noi offriamo un servizio a 360 gradi per permettergli di pensare solo al campo. Non solo social e sponsorizzazioni, gestiamo anche la sua vita privata. Il campo? Mi mancano i rumori e i riti della partita. Un infortunio brutto come quello del 2016 ti cambia inevitabilmente".