L'ex giocatore della Juve, Claudio Marchisio, è stato intervistato da Radio Bianconera, in cui ha analizzato quello che vuol dire vestire la maglia della Vecchia Signora.



'E’ bello quando vince e meno bello quando perde. E’ normale che ci possa essere un periodo di calo dopo tantissimi trofei e tantissimi anni ad alti livelli. Quando non si vince serve sempre qualcosa di più, ma non bisogna fare l’errore di cambiare tutto. Ciò lo dimostrano quei calciatori che hanno vinto tanto nella stessa maglia e devono insegnare ai ragazzi nuovi ciò che va fatto. Alla Juventus mi hanno insegnato che si vince tutti insieme'.