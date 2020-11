2









"Anche ieri sera la nostra nazionale ha dimostrato il suo valore, con la crescita costante dei nostri giovani e la conferma di un gruppo solido,forte e affiatato. Forza Italia". Claudio Marchisio ha le idee chiare sul rendimento dell'Italia, che accompagna spesso al commento. E non solo. Alla domanda di un tifoso su Twitter, in merito al rendimento di Locatelli, risponde: "Sta crescendo davvero tanto. Una certezza per questa nazionale! Speriamo che qualche club italiano creda in lui, come sta già facendo il suo, per lo step definitivo. Giocatore completo". Locatelli è un obiettivo della Juventus che piace a Pirlo e che è seguito molto da vicino. Ed è arrivata immediata la repplica del giocatore, che scrive: "Grazie claudio! Un onore".