"Stiamo buoni, ma su Cristiano??????????

C'è il ritorno

Ci sarà un'altra Juve

Anche perché in questa partita dobbiamo ringraziare solo il gol di Federico Chiesa

Il resto...".



Claudio Marchisio commenta così la partita della Juventus, la sfida persa 2-1 contro il Porto. Il rigore non dato alla fine, la rete di Chiesa e non solo...La sua è una vera e propria partita social: eccola!