L'ex calciatore della Juve, Claudio, ha concesso un'ampia intervista ai microfoni di Gianni Balzarini, dove ha parlato anche della lotta scudetto."In questo momento la squadra deve pensare solo al presente. L'ultima partita è stata vinta all'ultimo secondo e i giocatori devono continuare a crederci sempre in questa maniera fino alla fine. I bilanci si faranno a giugno e solo allora si capirà se è stata una buona stagione. Fino a qualche settimana fa c'era il sogno scudetto, ma davanti c'è una squadra che merita il primo posto, superiore sia nella rosa, sia nella qualità. Per la Juve la cosa importante è tornare a calcare palcoscenici importanti come la Champions".