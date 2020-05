Provocatorio tweet per Claudio, ex bandiera della Juventus. A margine di una foto che lo ritrae con tanto di mascherina total black e cappello, ecco il commento piccato che aggiunge: "Le persone non cambiano. Cambiano solo le masche(rine) che indossano". Come sempre sofisticato quando si tratta di usare le parole, non per caso Marchisio si è esposto spesso per interviste che vanno oltre il mondo del calcio.