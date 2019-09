Claudio Marchisio ha terminato la sua avventura con lo Zenit di San Pietroburgo e ora è pronto a ricominciare. Tra molte offerte. C'è il Monaco, con Flamengo e Glasgow Rangers, con il principino che si è preso del tempo per gestire tutto e valutare bene il futuro. Come spiega Goal, vuole restare nel calcio che conta e per questo ha detto no all'ipotesi cinese Suning. Decisione ancora in atto.