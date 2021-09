Come in altre partite, ottimo primo tempo, buon gioco e squadra vivace.

Poi si subisce e ci si ferma, come gioco, fisicamente e ovviamente di risultato.

Stasera un grazie a @13Szczesny13 è doveroso. #JuventusMilan — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 19, 2021

