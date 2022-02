La #Juve è cambiata da inizio anno. Ha speso soldi (vero!) ma c'è stata anche una crescita. Lo dimostra la classifica e certi risultati. Può fare sicuramente di meglio ma in questa squadra ci credo.

Forza @juventusfc sempre ‼️#TillTheEnd #AtalantaJuve — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) February 13, 2022

Il sollievo per un pareggio agguantato all'ultimo respiro, il rimpianto per una vittoria inseguita con determinazione ma sfuggita dopo il missile di Malinovskyi. Questo, in estrema sintesi, il "bilancio" delladopo la partita di ieri sera contro l', con i bianconeri che hanno messo a referto un altro risultato utile e fondamentale per la corsa Champions. Bianconeri che, al di là del finale di gara, hanno dimostrato ancora una volta di essere in crescita, come riconosciuto anche da Claudioche ha commentato il match sul suo profilo Twitter. Ecco il post dell'ex centrocampista: