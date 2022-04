8









Claudio Marchisio è intervenuto all'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, che ha visto la partecipazione anche del presidente Andrea Agnelli. L'ex centrocampista bianconero ha detto la sua su diversi temi, dalla Champions League in corso alla stagione della Juve, facendo anche un accenno al suo futuro.



LOTTA SCUDETTO - "Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono vinti con facilità, mentre quest'anno possiamo godercelo così".



CHAMPIONS - "Credo il Liverpool sia la favorita, è la squadra più completa come mentalità in fase difensiva oltre che offensiva. Il Manchester City si deve mangiare le mani, poteva chiuderla con il Real, credo che al ritorno la squadra di Ancelotti possa farcela".



JUVE - "Il fatto di essere arrivati a giocarsi un trofeo come la Coppa Italia è importante, lo ha fatto ancora una volta e speriamo possa essere un altro trofeo da mettere in bacheca e poi pensare al prossimo. Ci sono stati troppo alti e bassi, con un percorso più regolare avrebbe potuto puntare allo Scudetto".



CHIELLINI - "A Giorgio posso dire solo grazie, anche per quello che lascerà al calcio italiano. Dispiace, ma quella del ritiro è una scelta che arriva a un certo momento".



FUTURO NELLA JUVE - "Sono nato juventino, sono cresciuto e ho vinto con la Juve. Se ci saranno opportunità le valuterò, ad oggi sono felice di questo percorso".