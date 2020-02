Intervistato dal Canale Youtube della Lega Serie A, Claudio Marchisio ha parlato di Juve ma anche della sfida all'Inter.



GOL PIU' IMPORTANTI - "I miei gol più importanti in Serie A sono due. Il primo e poi il gol contro l’Inter di José Mourinho. Vincere con quel gol dribblando due giocatori come Walter Samuel e Lucio e fare il pallonetto a Julio Cesar, grandissimi giocatori, è un ricordo indelebile".



PUNTI DI FORZA - "La Juventus di oggi è una squadra solida, compatta, consapevole dei suoi mezzi e delle sue forze. Il punto di forza di questa squadra credo che sia il grandissimo tasso tecnico, credo che questo Scudetto lo vinceranno di nuovo i bianconeri".



SQUADRA SOLIDA - "Juventus-Inter? Non so cosa possa regalarci questa partita, può essere una chiave per il futuro nerazzurro, può portare sicuramente a un nuovo ciclo per una squadra che non ha mai avuto grande equilibrio e grandi risultati negli ultimi anni. La Juventus ha un’esperienza molto importante in questi anni, sa gestire determinati momenti. Il gioco dell’Inter non è vero che è fatto soltanto di contropiedi, giocare in ripartenza non vuol dire che uno sta soffrendo. Può essere anche soltanto un’idea di gioco dell’allenatore per far alzare la squadra avversaria e sfruttare le caratteristiche dei giocatori".



CONTE VS SARRI - "Antonio Conte gioca molto sulla mentalità di ogni giocatore per cercare di alzargli il livello non solo tecnico ma soprattutto anche mentale. Lui e Maurizio Sarri sono sicuramente diversi. Arrivano quest’anno a una sfida più intrigante, lo dimostra soprattutto il campionato dell’Inter. L’allenatore ha dato questa impronta e questa fiducia alla squadra, stiamo vivendo uno dei campionati più interessanti degli ultimi anni".