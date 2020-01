Claudio Marchisio parla ai microfoni di Sky Sport.



L'ULTIMA - "Una partita molto sentita tra tutte e due le squadre e le due tifoserie, sono partite importanti soprattutto per il momento. Perché tutte quante hanno perso un'opportunità: la Juventus per allungare, la Lazio per essere praticamente agganciata al primo posto con una partita in meno. Quindi è stata una giornata delle occasioni perse".



OCCASIONI - "Le occasioni ci sono per sfruttarle. Quindi credo che tutte e tre le squadre vivranno un weekend importantissimo. In questo momento tutte le squadre devono guardare veramente solo loro stesse, perché tra poco inizieranno le coppe, gli impegni aumenteranno e entri poi nel clou e queste tappe del campionato non dovrai sbagliarle perché poi essendo così vicine basta un passo falso per rimanere in corsa o finire giù".