L'ex bianconero Claudioha parlato così in vista della sfida scudetto di domenica sera tra Juve e Inter. Ecco le dichiarazioni in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.IL PRONOSTICO - "Sarà un derby d’Italia importante. Juve e Inter stanno facendo bene, ma con storie e percorsi diversi. Vedremo come si presenteranno dopo le nazionali e se Allegri e Inzaghi recupereranno qualche giocatore. L’Inter, come rosa, gioco ed esperienza, è superiore. Ma la Juve ha dimostrato di saper soffrire e di avere continuità di risultati. Mi auguro sia una partita bella ed emozionante all’Allianz Stadium".GOL ALL'INTER - "Quando riguardo quel gol mi emoziono ancora perché segnare in quella sfida ha sempre un sapore diverso, a maggior ragione se poi si vince come capitò a noi".L'UOMO CHIAVE - "Chi sarà l'uomo chiave della partita? Punto su Chiesa".