Claudio, ex bandiera della Juventus, con due post pubblicati sul proprio profilo Twitter ha commentato la prima parte di Serie A: "La Juve arriva alla sosta potendo guardare in maniera positiva al futuro. Rimane la grande delusione della Champions, ma ormai è il passato. Il presente fa ben sperare, per le vittorie consecutive, per la tenuta fisica/mentale del gruppo in crescita. Con l'anno nuovo si potrà contare sulla rosa al completo, che presi singolarmente rimane tra le più forti del campionato. Il Napoli sta facendo un campionato a se fino ad oggi, ed è a tutti gli effetti la miglior squadra in Italia e tra le prime in Europa".