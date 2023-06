Claudio Marchisio e due colpi per la Juve. Il consiglio dell'ex centrocampista arriva forte e chiaro e riguarda due profili: «è già pronto. L’abbiamo ammirato al Mondiale in Sudamerica: non mi ha sorpreso il talento ma la crescita personale, credo che quest’esperienza l’abbia fatto crescere come uomo, oltre alle sue qualità che si conoscevano già. Un altro che sarei molto felice di vedere in maglia Juve è, non solo per l’amicizia che ci lega: mi piace tantissimo, sta facendo molto bene ed è sui taccuini di tanti. Mi auguro abbia finalmente l’opportunità di giocare ad alti livelli: se lo merita, e per il suo percorso di crescita ha bisogno di una squadra che lo faccia crescere a livello internazionale»E non solo. Alla Gazzetta, Marchisio ha anche parlato di un ritorno di un ex grande calciatore in dirigenza: «Per me ci sarebbe sempre bisogno di grandi giocatori. Maldini ha costruito qualcosa di unico. Ma il calcio di oggi preferisce i manager a chi ha giocato e vissuto lo spogliatoio. Se uno di noi deve tornare alla Juventus deve essere non con un ruolo di facciata, ma operativo: cercando di dare con la propria esperienza un contributo alla squadra».