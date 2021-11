Claudiodice la sua sull'Italia di Mancini. L'ex centrocampista della Juventus ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Stampa di Torino: "L'Europeo vinto aveva mascherato qualche problema, non è facile qualificarsi per il Mondiale". Qualche dubbio per il Principino perché gli Azzurri rischiano di avere un percorso tutt'altro che facile a marzo.