4









Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato in diretta Instagram di vari temi, tra cui anche un possibile futuro da allenatore: "Mi manca tanto lo spogliatoio, perché lì vivi quotidianamente il tuo lavoro".



SU PEPE - "Pepe? Lui tirava fuori un sorriso anche in un momento difficile".



SU CUADRADO - "Cuadrado? I sudamericani sono propensi ad ascoltare tanta musica, hanno una concezione diversa dalla nostra. Lo spogliatoio è anche questo, condividere culture diverse di compagni stranieri e prenderne parte":



MIEI EREDI - "Su tutti, mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che poteva fare più ruoli":



RIPRESA CAMPIONATO? - "Oggi sono uscite notizie sulle date di possibile ripresa degli allenamenti e, se partiranno quelli, partiranno tante altre cose. Non solo per gli atleti, ma per tutti".



FUTURO ALLA JUVE? - "Io allenatore? Se alla Juve sì, ma non tutti però possono fare l’allenatore".