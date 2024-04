Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Claudioin vista del derby tra, partita per lui molto significativa.- "Non un episodio particolare ma la gioia che si prova nel momento dell’esultanza. Ho segnato molti gol ma ogni volta l’emozione era la stessa".- "Sì. Mio padre ogni vigilia mi ricordava che il Toro ha la pelle dura. Credo che questo Dna sia rimasto ancora adesso, lo vedo nei derby delle giovanili: persino i genitori hanno lo spirito dei combattenti. La Juve ha sempre avuto la qualità, il Toro invece qualcosa di interiore, di più forte. E’ il bello del derby ed è ciò che racconto ai miei figli, che queste cose le stanno provando sulla loro pelle".- "Il mio primo in Serie A: feci doppietta con gol di Giovinco. Lo sentivo molto, era il primo tra i grandi e si è concluso alla grande".I - "Dico Vlahovic per come è andata con la Fiorentina. Dusan ha fatto un’ottima partita ma non è riuscito a segnare e avrà tanta voglia di rivalsa".- "Con la Fiorentina ha vinto con sofferenza e per venire fuori da momenti di difficoltà servono anche partite come queste. Nella storia dei derby ce ne sono tante così, può essere anche un match chiave per scacciare i fantasmi dell’ultimo periodo".- "Possono essere tanti o giusti, se la Juventus non avesse rallentato sarebbero stati meno ma la cosa certa è che l’Inter è la più forte. Magari saresti stato più vicino ma per lottare per lo scudetto ci vuole qualcosa di più in generale, non da un singolo o da un allenatore. La Juve deve riedificare quella fortezza a 360 gradi in campo e fuori e lo sta facendo piano piano con Giuntoli. Il d.t. dovrà essere bravo a costruire una squadra che, se tutto andrà bene, tornerà in Champions, dove col nuovo format oltre a migliorare nei titolari ci vorrà di più a livello di rosa per reggere una stagione pienissima di impegni".- "Sono nomi interessanti però ci vuole un progetto importante per essere certi di lottare per lo scudetto e tornare protagonisti in Europa".- "Il problema non è Locatelli da regista, il gioco non lo fa solo lui. E’ un momento di difficoltà ma Allegri ha l’esperienza per capire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato per la squadra. Se non ha cambiato il modo di giocare, forse il motivo è che vede che più di questo non si riesce a fare. La Juve è forte quando mantiene un certo equilibrio e non subisce gol. Ogni volta che ha provato a essere più offensiva sono arrivati i momenti in cui non si riusciva a fare il filtro giusto e subiva di più. La classifica rispecchia la qualità della squadra, mi auguro che possa mantenere il posto in Champions: il calendario non è semplice per la Juve ma nemmeno per le altre. Dovrà tenere botta fino all’ultimo ma ha le carte in regola per raggiungere l’obiettivo senza grossi problemi".Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!