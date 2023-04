Attraverso un tweet condiviso sui suoi account social, l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha commentato l'episodio che ha portato all'annullamento del gol messo a segno da Di Maria, sostenendo come non ci fosse alcun fallo.'È normale che quando la tua squadra non vince , rammarico e nervosismo ci portano a difendere sempre la propria squadra. Per quanto riguarda ieri, la “manata” di Gatti è sicuramente da rosso. Non cambio idea su Milik, per me lui lo anticipa. Non è un contatto da annullare il gol di Di Maria. Sono opinioni, personali ovviamente. Detto ciò Napoli stramerita questo campionato. Sono stati i migliori ! Complimenti a voi'.