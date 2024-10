ha appeso ufficialmente le scarpette al chiodo andando a chiudere in via definitiva una carriera semplicemente strepitosa, che l'ha visto vincere tutto, con il Barcellona e con la Nazionale della Spagna. Nel giorno dell'addio, tanti compagni di squadra ma anche e soprattutto gli avversari hanno tenuto rendere omaggio ad uno dei calciatori più forti degli ultimi vent'anni. Tra questi c'è ancheche, attraverso i propri profili social, ha dedicato un pensiero all'ex centrocampista spagnolo: "Il calcio è unione, amicizia, gioia e fratellanza. Il calcio è felicità, un sorriso senza età. Il calcio è rompere ogni limite e barriere. Il calcio è magia, il calcio è Andres Iniesta Per sempre".