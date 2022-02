Ho aspettato un segnale per scrivere quello che pensavo.

Senza cadere nelle banalità, in queste foto c'è la Russia che mi ha fatto innamorare. Quella che sta dalla parte dei più deboli, quella che non ha paura di esprimere le proprie opinioni #RussiaUkraineConflict

Claudiointerviene sui social. Il Principino ex Juve, con un passato anche nello Zenit San Pietroburgo, ha commentato sui social la guerra tra Ucraina e Russia: "Ho aspettato un segnale per scrivere quello che pensavo.Senza cadere nelle banalità, in queste foto c'è la Russia che mi ha fatto innamorare. Quella che sta dalla parte dei più deboli, quella che non ha paura di esprimere le proprie opinioni".