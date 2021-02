L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha parlato di un suo possibile ingresso nel mondo della politica: “Torino e il Piemonte hanno un’importanza essenziale nelle mie scelte personali e lavorative. Le mie attività, la mia vita: il destino di questo territorio mi riguarda e se la mia presenza fosse d’aiuto in qualche modo non esiterei a dare il mio contributo. Tutto qui. Ma da qui a pensare che il mio fosse l’annuncio di qualcosa ce ne passa”



DIVENTARE SINDACO DI TORINO - “Gliel’ho detto: io non chiudo mai le porte, ascolto tutti. Lo prenderei in considerazione ma da lì a dire di sì ce ne passa. Per me conta capire se posso dare una mano o no. Fare politica è dare un aiuto e per farlo servono competenze ed esperienze. Nel caso in cui ci si tende conto di non possederle, è giusto farsi da parte”.