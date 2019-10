Oggi, il Principino saluta il calcio, e sui social lo fa con una lettera e un video:"Avevo fatto una promessa al bambino che sognava di diventare un calciatore.Avrei continuato a giocare fino a quando, mettendo piede in campo, avessi sentito la meraviglia del sogno che si stava avverando. Negli ultimi mesi ho vissuto un contrasto tra mente e cuore e ho capito che stavo venendo meno alla mia promessa.Ci sono momenti in cui è giusto che il cuore prevalga sulla mente, per questo preferisco fermarmi.Lo faccio senza ripensamenti, insieme alla mia famiglia, che mi ha insegnato a guardare al futuro con curiosità, senza timore.E allora grazie sogno! Perché mi hai dato forza, coraggio, successo e soprattutto mi hai reso felice!".