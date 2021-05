L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di OneFootball dove ha commentato alcuni passaggi della sua carriera: "I miei unici rimpianti sono stati quelli di non vincere la Champions con la Juve e l’Europeo con la Nazionale. Facciamo tante battaglie per raggiungere i nostri obiettivi ed è ovvio che restiamo delusi se poi non riusciamo ad arrivare dove ci eravamo prefissati. Questa è la vita, un continuo allenamento per imparare a non vincere. Perché anche se arrivi in fondo, e il finale non è quello che ti aspetti, l’importante è il viaggio, non la meta. Tutto sommato, sono molto soddisfatto e grato del mio percorso nel calcio. Di aver realizzato il sogno di quando ero un bambino. Non mi sarei mai aspettato di poter raggiungere tanti traguardi e di vivere la mia avventura prevalentemente nella squadra in cui sono cresciuto e per cui facevo il tifo".