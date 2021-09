Un meraviglioso messaggio, a firma di Claudio. L'ex centrocampista bianconero torna sul primo gol allo Juventus Stadium, siglato al Parma in una partita incredibilmente bella. E altrettanto meraviglioso fu il suo tocco, di mezzo esterno e al volo, un pallonetto innescato dal taglio perfetto di Andrea Pirlo. Ecco il messaggio del Principino apparso sui suoi social:Quella non è una semplice maglia, quella è la mia pelle.La @juventus non è la mia squadra del cuore, ma è il mio cuore.Quello non è uno stadio, quella è casa mia