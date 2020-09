"Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia.

Willy Monteiro è un ragazzo che non resta indifferente di fronte all'ingiustizia.

Willy Monteiro sa cosa vuol dire coraggio.

Willy Monteiro è un eroe.

Non chiamatela rissa finita male, chiamatelo omicidio.

Non chiamateli sbandati, ma assassini.

Non basta desiderare un mondo migliore, ma bisogna agire per ottenerlo. Proprio come ha fatto Willy.

Grazie".



Il messaggio di Claudio Marchisio per Willy Monteiro, assassinato qualche giorno fa da quattro ragazzi in una violenta rissa mentre cercava di difendere un amico.