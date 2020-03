Due anni fa quella sciagurata notte quando, in una camera d’hotel a Udine, ci lasciava Davide Astori all’età di 31 anni. Un grande calciatore, un grande uomo, espressione di valori insiti nell’essenza del gioco del calcio. L’anima del capitano della Fiorentina è ancora molto presente a Firenze e al Franchi, che al minuto tredici di ogni partita intona cori per Astori. 13 come il suo numero di maglia, sempre presente nello spogliatoio. Tanti messaggi di commemorazione, tra cui quello dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, attraverso un post su Instagram: “Per tutti, per sempre”.