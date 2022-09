Sicuramente. Per meriti suoi e soprattutto perché se ti tirano tanto in porta sei preso in causa.

I problemi rimangono e il coraggio di provare a riprenderla (con i cambi soprattutto) non si sono visti.

Il nostro gol arriva grazie a #donnarumma che esce malamente. — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 6, 2022

