L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, tornerà in campo. No, non con la Juventus ma per una bellissima iniziativa. Ecco che infatti, l'ex bianconero attraverso il suo profilo Instagram, ha informato i suoi followers del suo ritorno in campo. Questo avverrà sempre con la maglia numero 8. Ecco il post: "Ogni giorno facciamo i conti con nuove emergenze, ma non dobbiamo dimenticare quelle che non sono mai cessate. L’Australia continua a bruciare, per questo il 3 ottobre sarò in campo a Sidney per #footballforfires, con la mia numero 8".