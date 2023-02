L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, si è raccontato a Sportweek: "Da ragazzo ho vinto il torneo di Viareggio da capitano,, ma il momento in cui ho capito che la mia carriera era cambiata è stato all’Empoli. È stata la mia seconda stagione da professionista, avevo ventidue anni e un bello stipendio, potevo accontentarmi ma non l’ho fatto. Poi la Juve mi richiamò, i quel momento capii che avevo dato una svolta alla mia carriera, che ero riuscito a conquistare per la seconda volta il mio amore più grande.Il tempo effettivo è l’unico modo per evitare le tante perdite di tempo. L’arbitro dovrebbe bloccare il cronometro ogni volta che la palla esce. Mi piacerebbe vedere un tabellone in stile Nba con il countdown finale, bisogna fare dei tentativi per rendere il calcio più spettacolare. ""Preferisco no parlarne, voglio aspettare la fine del processo, sono convinto che cambierà qualcosa."